Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32
"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну на газ для населення на жовтень.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32
Если делают заявление,что таоиф зимой будет в 2 раза больше,чем летом,значит это ручной режим управления.А как же европейский рынок?
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