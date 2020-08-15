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"Нафтогаз" встановив ціну на
газ для населення на жовтень

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну на газ для населення на жовтень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32

Если делают заявление,что таоиф зимой будет в 2 раза больше,чем летом,значит это ручной режим управления.А как же европейский рынок?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:48

Ось зазвичай на евро ринку взимку газ завжди дорожчий
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:19

срать они хотели на рынок ур**
olenikanatolij
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:41

Куда смотрит Антимонопольщики,комитет по энергетике Верховной Рады и вообще правительство? Разница в цене порядка 2 грн/м3 между Нафтогазом и газсбытами Фирташа (РГК) на октябрь месяц-вот это грабеж!А что зимой будет??
borzol
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:02

Какой на хрен европейский рынок ? У олигархов Украины свой рынок, собственный.
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:43

  borzol написав:Куда смотрит Антимонопольщики,комитет по энергетике Верховной Рады и вообще правительство? Разница в цене порядка 2 грн/м3 между Нафтогазом и газсбытами Фирташа (РГК) на октябрь месяц-вот это грабеж!А что зимой будет??

По-борзому, да. Но можно же сменить поставщика.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:22

Никто не будет думать о народе,меньше будем использовать,сразу поднимут цену
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