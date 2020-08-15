Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32
"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну на газ для населення на жовтень.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32
Если делают заявление,что таоиф зимой будет в 2 раза больше,чем летом,значит это ручной режим управления.А как же европейский рынок?
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:41
Куда смотрит Антимонопольщики,комитет по энергетике Верховной Рады и вообще правительство? Разница в цене порядка 2 грн/м3 между Нафтогазом и газсбытами Фирташа (РГК) на октябрь месяц-вот это грабеж!А что зимой будет??
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:02
Какой на хрен европейский рынок ? У олигархов Украины свой рынок, собственный.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:43
По-борзому, да. Но можно же сменить поставщика.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:22
Никто не будет думать о народе,меньше будем использовать,сразу поднимут цену
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