"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:44
Значит летом закачали полные хранилища по летней цене, а теперь продадут народу по зимней в 2 раза больше. Хватит и на миллионные зарплаты руководству Нафтогаза и на всё. Народ оплатит.
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00
Зелик это просто подстилка. Он не чего не сможет изменить в игре престолов (олигархов). Поменять поставщика а бред сивой кобылы, за свой щеонет провести новый новый трубопровод диаметром 1.2м + станция газоперекачивающих + станция газораспределительная + ТД. вот развод для народа. Кто меня поймет. В этом гандурасе. ( К статье это оскорбление для этой страны ведь ВВП,в гандурасе в 3 раза выше чем в освидомленых, на душу населения). Одним словом истимны паны к укр народу относятся лучше чем домо- выращенные.
Додано: Сер 30 вер, 2020 03:54
Доки ви будете здиватись над народом скільки будете миняти ціни на газ исвитло це вся ваша економіка обдерти народ
Додано: Сер 30 вер, 2020 05:09
Хотелось бы спросить, а причем Нафтогаз к закачке хранилищ? Это делали газсбыты пока Нафтогаз был вынужден продавать им весь газ по рыночной цене. Т.е. летом газсбыт покупал по цене 3, а зимой продавал по 8. К примеру в феврале рыночная цена газа была 4 грн/м3, а сколько платили за газ Вы? На основе этой информации можете сделать выводы.
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