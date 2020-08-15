"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

Додано: Сер 30 вер, 2020 09:53

Противно на всё это смотреть. На иногурации Зеленский прыгал и торжественно обещал, что он не Поршенко и все условия жизни для народа Украинцев он сделает в шоколаде. А получилось всё наоборот. Цирк приехал, а клоун уехал. И окунул нас всех в дерьмо так, как и порох. Все они одним миром мазаны. Мы им тоесть украинский народ и нахрен ненадо. Грабят страну, каждая сявка безработная попавшая в партию "Слуга народа" почувствовала себя царём и наплевать им, что бедствуют пенсионеры, без работы молодёжь, а предприятия никакие не открываются. Только обидно, что построенные корпуса предприятий где работало тысячи народа и дальше рушатся и используется не по назначению. Мне стыдно, что президент с моего города продолжил политику крахаборов и удержание власти насильственным способом. Наша надежда жить лучше при Зеленскому рухнула полностью. И сейчас пенсионеры которым 70 лет задумались куда пойти работать, чтобы можно было прожить, но такой возраст нигде не берут. Что делать?????