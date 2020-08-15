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"Нафтогаз" встановив ціну на
газ для населення на жовтень

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:44

Значит летом закачали полные хранилища по летней цене, а теперь продадут народу по зимней в 2 раза больше. Хватит и на миллионные зарплаты руководству Нафтогаза и на всё. Народ оплатит.
valera2011
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:00

Зелик это просто подстилка. Он не чего не сможет изменить в игре престолов (олигархов). Поменять поставщика а бред сивой кобылы, за свой щеонет провести новый новый трубопровод диаметром 1.2м + станция газоперекачивающих + станция газораспределительная + ТД. вот развод для народа. Кто меня поймет. В этом гандурасе. ( К статье это оскорбление для этой страны ведь ВВП,в гандурасе в 3 раза выше чем в освидомленых, на душу населения). Одним словом истимны паны к укр народу относятся лучше чем домо- выращенные.
sashataras81
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 03:54

Доки ви будете здиватись над народом скільки будете миняти ціни на газ исвитло це вся ваша економіка обдерти народ
tipochok
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 05:09

  valera2011 написав:Значит летом закачали полные хранилища по летней цене, а теперь продадут народу по зимней в 2 раза больше. Хватит и на миллионные зарплаты руководству Нафтогаза и на всё. Народ оплатит.
Хотелось бы спросить, а причем Нафтогаз к закачке хранилищ? Это делали газсбыты пока Нафтогаз был вынужден продавать им весь газ по рыночной цене. Т.е. летом газсбыт покупал по цене 3, а зимой продавал по 8. К примеру в феврале рыночная цена газа была 4 грн/м3, а сколько платили за газ Вы? На основе этой информации можете сделать выводы.
zedcjzedcj
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:53

Противно на всё это смотреть. На иногурации Зеленский прыгал и торжественно обещал, что он не Поршенко и все условия жизни для народа Украинцев он сделает в шоколаде. А получилось всё наоборот. Цирк приехал, а клоун уехал. И окунул нас всех в дерьмо так, как и порох. Все они одним миром мазаны. Мы им тоесть украинский народ и нахрен ненадо. Грабят страну, каждая сявка безработная попавшая в партию "Слуга народа" почувствовала себя царём и наплевать им, что бедствуют пенсионеры, без работы молодёжь, а предприятия никакие не открываются. Только обидно, что построенные корпуса предприятий где работало тысячи народа и дальше рушатся и используется не по назначению. Мне стыдно, что президент с моего города продолжил политику крахаборов и удержание власти насильственным способом. Наша надежда жить лучше при Зеленскому рухнула полностью. И сейчас пенсионеры которым 70 лет задумались куда пойти работать, чтобы можно было прожить, но такой возраст нигде не берут. Что делать?????
vil_lud
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:19

Я перейшов на тверде паливо
lavrinenkosergej60
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:39

У нас (Пирятинский район) , поставщик лубныгаз или газолина стоимость на сентябрь 5,4999, это без доставки. И доставка 196 грн и.е., разделим ещё на 5,4999 и получим ещё 35 кубов . По факту израсходовал 40 кубов , да плюс 35 кубов (доставка) и получается стоимость куба если сложить фактически израсходованный газ , да прибавить 35 куб якобы за доставку , получается стоимость куба аж 10грн 40 копеек. И это ещё не зима. А я помню газ до Зеленского , было максимально гривен 9ть. А теперь все посмеёмся, все как в квартале !! ур** !!!
logostrans63
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:00

  logostrans63 написав:У нас (Пирятинский район) , поставщик лубныгаз или газолина стоимость на сентябрь 5,4999, это без доставки. И доставка 196 грн и.е., разделим ещё на 5,4999 и получим ещё 35 кубов . По факту израсходовал 40 кубов , да плюс 35 кубов (доставка) и получается стоимость куба если сложить фактически израсходованный газ , да прибавить 35 куб якобы за доставку , получается стоимость куба аж 10грн 40 копеек. И это ещё не зима. А я помню газ до Зеленского , было максимально гривен 9ть. А теперь все посмеёмся, все как в квартале !! ур** !!!


А если за месяц сжечь 1 куб, то цена за куб будет аж 201,50 грн. Отакои. Хорош уже приплетать среднюю ежемесячную доставку за прошлый газовый год к низкому фактическому расходу в теплое время года. То, что за месяц Лубныгаз выставляет 196 грн. (за 133 куба), свидетельствует о среднегодовом потреблении в 1600 кубов. Плата за транспортировку взымается равными долями в течение всего года.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:36

Люди очнитесь!!! При Зеленском мы платим за газ в 2 раза дешевле, чем при вашем порохе!!! Летом платили 3.6, а сейчас будет 5.50. и посчитайте среднюю цену!!! 4.55!!!! А при порохе мы платили 8.60!!!!
yarliyangel2208
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:45

  summacut написав:
  logostrans63 написав:У нас (Пирятинский район) , поставщик лубныгаз или газолина стоимость на сентябрь 5,4999, это без доставки. И доставка 196 грн и.е., разделим ещё на 5,4999 и получим ещё 35 кубов . По факту израсходовал 40 кубов , да плюс 35 кубов (доставка) и получается стоимость куба если сложить фактически израсходованный газ , да прибавить 35 куб якобы за доставку , получается стоимость куба аж 10грн 40 копеек. И это ещё не зима. А я помню газ до Зеленского , было максимально гривен 9ть. А теперь все посмеёмся, все как в квартале !! ур** !!!


А если за месяц сжечь 1 куб, то цена за куб будет аж 201,50 грн. Отакои. Хорош уже приплетать среднюю ежемесячную доставку за прошлый газовый год к низкому фактическому расходу в теплое время года. То, что за месяц Лубныгаз выставляет 196 грн. (за 133 куба), свидетельствует о среднегодовом потреблении в 1600 кубов. Плата за транспортировку взымается равными долями в течение всего года.

Не подсказываем! -- а то эти "нытики на доставку" догадаются, что если ни куба не сжечь -- там вообще астрономические цифры получаются :)
_hunter
 
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