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"Нафтогаз" встановив ціну на
газ для населення на жовтень

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:56

ну і хто тепер "барига" :)
dimmon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:08

Зарплата 5тыс а за коммуналку отдать 3 тысяч спасибо правительству за такую зарплату и вашу поддержку людей !!! В некоторых людей даже нет крыши над головой да и детей нечем кормить и удевать зато ваши детки убутые и накормлиные бо мы их кормим и удевать да машины дорогие покупаем !!!!Бог вам судья правительству каждого каснется кто на пристроек из короной !!!!
18092018sokol
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Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.20
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  #<123
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