|
|
"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:56
ну і хто тепер "барига" :)
-
dimmon
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.04.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 13:08
Зарплата 5тыс а за коммуналку отдать 3 тысяч спасибо правительству за такую зарплату и вашу поддержку людей !!! В некоторых людей даже нет крыши над головой да и детей нечем кормить и удевать зато ваши детки убутые и накормлиные бо мы их кормим и удевать да машины дорогие покупаем !!!!Бог вам судья правительству каждого каснется кто на пристроек из короной !!!!
-
18092018sokol
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор