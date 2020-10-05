"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

Додано: Сер 30 вер, 2020 13:34

Интересно, нынешний президент обещал, что для украинских людей газ будет по цене его добычи из Украинских месторождений, ну пусть добавили трансрортировку,хотя думаю это незаконно, но ладно. А за что остальная наценка? Коболеву на портянки, или на сухари? Где в этом случае все контролирующие органы, где наконец президент? Ведь при всей своей занятости, ну там как отдать Ахметову всю эл. энергетическую систему Украины, то хоть за газовой ситуацией должен бы следить. А то выходит так, цены на газ подымают, леса вырубили дров нет, цена что на уголь, что на газ одинаковая, а с нового года и на эл. энергию подымут цены.

Как это заплатить непонимаю, а ведь еще и без штанов и маски на улицу не выйти, штраф. И иногда кушать хочется, про красную и черную икру не говорю.