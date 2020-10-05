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"Нафтогаз" встановив ціну на
газ для населення на жовтень

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:56

ну і хто тепер "барига" :)
dimmon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:08

Зарплата 5тыс а за коммуналку отдать 3 тысяч спасибо правительству за такую зарплату и вашу поддержку людей !!! В некоторых людей даже нет крыши над головой да и детей нечем кормить и удевать зато ваши детки убутые и накормлиные бо мы их кормим и удевать да машины дорогие покупаем !!!!Бог вам судья правительству каждого каснется кто на пристроек из короной !!!!
18092018sokol
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:34

Интересно, нынешний президент обещал, что для украинских людей газ будет по цене его добычи из Украинских месторождений, ну пусть добавили трансрортировку,хотя думаю это незаконно, но ладно. А за что остальная наценка? Коболеву на портянки, или на сухари? Где в этом случае все контролирующие органы, где наконец президент? Ведь при всей своей занятости, ну там как отдать Ахметову всю эл. энергетическую систему Украины, то хоть за газовой ситуацией должен бы следить. А то выходит так, цены на газ подымают, леса вырубили дров нет, цена что на уголь, что на газ одинаковая, а с нового года и на эл. энергию подымут цены.
Как это заплатить непонимаю, а ведь еще и без штанов и маски на улицу не выйти, штраф. И иногда кушать хочется, про красную и черную икру не говорю.
topolina66
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:51

Звідки цифри про оплату? В моїм "газ кабінеті" виставлена ціна 5.49655гр/м² Кому нараховуються на особисті рахунки зверхпата?
popukiwan
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:13

О каких 2,8,,4,5гр идёт речь.?Сентябрь,Одесса цена 5,5 куб плюс 180 гр за транспортировку, потребили 10 куб,180:10 =18+5.5=23,5 куб газа в сентябре!!!!!!!
komt8303
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:02

yarliyangel2208 Посчитайте лучше. Не в 2 раза, а к 5,5 грн. добавляйте 1,40 грн. за доставку 1м³ газа. И получается.....6,90 грн. А ещё не зима....
Так чем наш нынешний президент лучше предыдущего????
stanirina5556
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:31

м.Миколаїв, за вересень 33м.куб х 5,61 = 185,13, доставка 230,38/33= 6,98грн, тепер 5,61+6,98=12,59 грн, за серпень - 4,50+11,50=16грн 1м.куб., липень - 2,98+10,97 = 13,95грн, червень - 2,78+12,10= 14,89 грн 1 м.куб, і коли при пороху були такі ціни ??? рахуйте вірно..... коміки розділили газ на 2 платіжки і лапшу вішають..... що добра лапша ?
fatiniya1302
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