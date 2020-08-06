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Бюджет недоотримав 17 млн грн:
на Львівській митниці...

Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:56

Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Дивися повний текст Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:57

це хіба не те,чим ЗАЗ роками займається?
shlyocuk
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