Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:56
Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці...
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Дивися повний текст Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок.
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