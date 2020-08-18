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Податкова викрила схему
формування фіктивного...

Податкова викрила схему формування фіктивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:30

Податкова викрила схему формування фіктивного...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівцями Головного управління ДПС у Хмельницькій області проведено аналітичне дослідження, за результатами якого зруйновано тіньову схему формування фіктивного податкового кредиту на суму 5,1 млн гривень.

Дивися повний текст Податкова викрила схему формування фіктивного податкового кредиту на 5 млн гривень.
R2
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