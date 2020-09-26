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Новий глава УЗ розповів,
що буде з пасажирськими...

Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:09

Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Жмак в інтерв'ю Економічній правді.

Дивися повний текст Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями.
R2
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К прачечной другой вопрос - комплект постельного белья (полотенце, наволочка и две простыни) МНОГОРАЗОВОГО использования стоит 50 гривен.
Вы не удавитесь там?
idealstorm
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Почему отказались от сотрудничества с ДВ, стоимость проезда Винница -Ужгород 600 грн, машиной 500 грн, не подымается глобальный вопрос о переходе на мировой стандарт ширины колеи, переход на сидячие, двухярусные вагоны, систему узловых станций и тд
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49

Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...

  grig90vic написав:не подымается глобальный вопрос о переходе на мировой стандарт ширины колеи
мирового стандарта не существует
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vitaliy_berdinskikh
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