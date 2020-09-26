Про це заявив Жмак в інтерв'ю Економічній правді.
Дивися повний текст Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:09
Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:09
К прачечной другой вопрос - комплект постельного белья (полотенце, наволочка и две простыни) МНОГОРАЗОВОГО использования стоит 50 гривен.
Вы не удавитесь там?
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:36
Почему отказались от сотрудничества с ДВ, стоимость проезда Винница -Ужгород 600 грн, машиной 500 грн, не подымается глобальный вопрос о переходе на мировой стандарт ширины колеи, переход на сидячие, двухярусные вагоны, систему узловых станций и тд
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49
Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
мирового стандарта не существует
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:54
На УЗ тормоза полностью сливают жд перевозки как пасажирские так и грузовые потому что автобусом уже дешевле чем на плацкарте, груз фурою дешевле вагоном...задумали приватизацию клоуны.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05
Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
Так это нормально вроде как. В той же Польше фликсбасом дешевле чем поездом. И в Лондоне из Лутона автобусом тоже дешевле, поезд выигрывает лишь в скорости - ему не надо по пробкам полтора часа ехать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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