Про це заявив Жмак в інтерв'ю Економічній правді.
Дивися повний текст Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:09
Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими перевезеннями.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:09
К прачечной другой вопрос - комплект постельного белья (полотенце, наволочка и две простыни) МНОГОРАЗОВОГО использования стоит 50 гривен.
Вы не удавитесь там?
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:36
Почему отказались от сотрудничества с ДВ, стоимость проезда Винница -Ужгород 600 грн, машиной 500 грн, не подымается глобальный вопрос о переходе на мировой стандарт ширины колеи, переход на сидячие, двухярусные вагоны, систему узловых станций и тд
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:49
Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
мирового стандарта не существует
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:54
На УЗ тормоза полностью сливают жд перевозки как пасажирские так и грузовые потому что автобусом уже дешевле чем на плацкарте, груз фурою дешевле вагоном...задумали приватизацию клоуны.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05
Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
Так это нормально вроде как. В той же Польше фликсбасом дешевле чем поездом. И в Лондоне из Лутона автобусом тоже дешевле, поезд выигрывает лишь в скорости - ему не надо по пробкам полтора часа ехать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:19
Правильнее будет звучать:
1. Обанкротить.
2. Приватизировать.
3. Вырезать.
4. Сдать на металолом.
5. Вывести из под украинского правосудия.
6. Иметь мозг лохам - пускай радуются музыке с пианинке.
А пока, грабь - пока есть, что!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:23
В Украине самая большая Ж/Д в Европе, и строилась, работала, перевозила, ....
- под совершенно другие условия!!!
Это единственная транспортная цепочка, для С/Х, промышленности, ГШ комплекса, общественного транспорта.
- Физически это разрушение системы транспорта Государства в военное время.
- И чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:53
Re: Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
И государство всё это дотировало.
Я лишь о том что если автобус дешевле железки то это нормально, а не злые козни врагов.
Если мы хотим чтобы железка была дешевле автобуса и дешевле самолёта лоукостера - за это кто-то должен заплатить. Раньше при советах платило государство.
В Европе полно авиарейсов когда летишь на 500 и более км за 9 евро. А вот поездом за столько проехать можно от силы до соседнего города километров 100-200. Не говорю что прям везде так, сужу по тому что увидел в вышеупомянутых Польше и Великобритании.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:36
1. Одно не противоречит другому. Вы просто не понимаете масштабов и условий Украины. Путей доставки, транспортных узлов, грузовых, пассажирских станций,...
2. Ж/Д Украины - это самый большой перевозчик грузов в Европе (Был).
Строили за счёт Ж/Д даже мосты через Днипро.
При существующей коррупционной составляющей в 70-80% что может быть прибыльным и эффективным?
3. Оптимизацию Ж\Д начали ещё за время Азирова - вывели малые станции - закрыли пассажирские перевозки. Подняли цены на грузовые перевозки - в Мариуполе даже метал стали перевозить машинами - дороги положили сразу.
Сейчас Враг продаёт или набивает цены на заводы строившие ПС.(а он изначально дороже и качественнее китайского, или за долю малую от китайских товарищей ложат своё производство, если "кто-то"- не даст мзду и не восстановит производства вагонов, полувагонов, зерновозов, вагонов под окатыши, холодильников, ракет,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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