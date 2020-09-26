Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...

Додано: Вів 29 вер, 2020 19:53

Kudrjavuy написав: В Украине самая большая Ж/Д в Европе, и строилась, работала, перевозила, .... В Украине самая большая Ж/Д в Европе, и строилась, работала, перевозила, ....

Kudrjavuy написав: - Физически это разрушение системы транспорта Государства в военное время. - Физически это разрушение системы транспорта Государства в военное время.

И государство всё это дотировало.Я лишь о том что если автобус дешевле железки то это нормально, а не злые козни врагов.Если мы хотим чтобы железка была дешевле автобуса и дешевле самолёта лоукостера - за это кто-то должен заплатить. Раньше при советах платило государство.В Европе полно авиарейсов когда летишь на 500 и более км за 9 евро. А вот поездом за столько проехать можно от силы до соседнего города километров 100-200. Не говорю что прям везде так, сужу по тому что увидел в вышеупомянутых Польше и Великобритании.