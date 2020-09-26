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Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 02:19
Проблема Укрзализници не в тарифах,а в том,что и везде-в тотальной коррупции.Если этот вопрос решить,всё станет выгодным и прибыльным,но кому это надо?
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Scotch
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