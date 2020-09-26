Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 02:19
Проблема Укрзализници не в тарифах,а в том,что и везде-в тотальной коррупции.Если этот вопрос решить,всё станет выгодным и прибыльным,но кому это надо?
Додано: Сер 30 вер, 2020 07:27
Пассажирские перевозки закрыть.
Оставить только прибыльные направления - Киев-Москва, Одесса-Москва, Николаев-Москва, Киев-Санкт-Петербург.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:04
Re: гос.управление
|