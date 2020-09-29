RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий глава УЗ розповів,
що буде з пасажирськими...

Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35

  sal написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:государство всё это дотировало.

Одна из естественных функций государства.

Так я ж с этим не спорю, я лишь прокомментировал написанное другим участником обсуждения о дороговизне ЖД. Суровая реальность такова что неэкологичные (тяжелый вздох Гретты) лоукост авиация и автобусный автотранспорт дешевле чем экологичная железка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 06.08.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:27

Интересный тезис: "задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен". Откуда у Минобразования столько льготников :) Эти льготы давно пора заменить денежной компенсацией и пусть все покупают билет по полной стоимости
fishman
 
Повідомлень: 168
З нами з: 18.03.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:01

  fishman написав:Интересный тезис: "задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен". Откуда у Минобразования столько льготников :)..

Студенты дневной формы обучения могут приобрести билеты со скидкой до 50% на поезда междугородного либо пригородного направления в плацкартных и общих вагонах, в вагонах второго, третьего класса любых категорий поездов, включая все возможные типы электро-дизель-поездов с повышенным комфортом (в т.ч. и на поезда «Интерсити +»).
Клаус
 
Повідомлень: 993
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:26

Re: образование

Так дотировать нужно льготников-студентов, а не ЖД
sal
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 25.03.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
R2 » Сер 30 вер, 2020 11:13
8 319
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:27
SerDem
SkyUp запускає новий сервіс "баланс пасажира"
R2 » Вів 29 вер, 2020 18:35
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 18:35
Тракторист
Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway
R2 » Вів 29 вер, 2020 04:54
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 04:54
nomac19

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89863)
30.09.2020 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.