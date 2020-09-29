Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими...

Так я ж с этим не спорю, я лишь прокомментировал написанное другим участником обсуждения о дороговизне ЖД. Суровая реальность такова что неэкологичные (тяжелый вздох Гретты) лоукост авиация и автобусный автотранспорт дешевле чем экологичная железка.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:35
Так я ж с этим не спорю, я лишь прокомментировал написанное другим участником обсуждения о дороговизне ЖД. Суровая реальность такова что неэкологичные (тяжелый вздох Гретты) лоукост авиация и автобусный автотранспорт дешевле чем экологичная железка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:27
Интересный тезис: "задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен". Откуда у Минобразования столько льготников :) Эти льготы давно пора заменить денежной компенсацией и пусть все покупают билет по полной стоимости
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:01
Студенты дневной формы обучения могут приобрести билеты со скидкой до 50% на поезда междугородного либо пригородного направления в плацкартных и общих вагонах, в вагонах второго, третьего класса любых категорий поездов, включая все возможные типы электро-дизель-поездов с повышенным комфортом (в т.ч. и на поезда «Интерсити +»).
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:26
Re: образование
Так дотировать нужно льготников-студентов, а не ЖД
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