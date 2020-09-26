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Держборг України в серпні
знизився на 17 млрд грн

Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:04

Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Мінфіну.

Дивися повний текст Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:04

На униан сегодня сообщили,что госдолг вырос до 85миллиардов $.Кому верить?
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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