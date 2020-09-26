Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Мінфіну.
Дивися повний текст Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:04
Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:04
На униан сегодня сообщили,что госдолг вырос до 85миллиардов $.Кому верить?
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