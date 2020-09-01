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Перевантажені фури: За
минулий тиждень нарахували...

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07

Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 21-27 вересня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили 22 тисячі транспортних засобів та нарахували близько 3,5 млн грн плати за перевантаження.

Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 3,5 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07

Нарешті!
а то завантажуютьсяться, як в останнє
їдуть як танки по дорогах - наче це не їхня країна, а окупована
"після нас - хоч потоп"..
може хоч рубльом до них дійде, що асфальт псувати своїми траками не можна
mv21vm
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:08

Почему не ведётся статистика сколько фактически перечислено в бюджет.Начислено-это почти ни о чём.
sena_2008atp
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