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Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 21-27 вересня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили 22 тисячі транспортних засобів та нарахували близько 3,5 млн грн плати за перевантаження.
Дивися повний текст Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 3,5 мільйона
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R2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:07
Нарешті!
а то завантажуютьсяться, як в останнє
їдуть як танки по дорогах - наче це не їхня країна, а окупована
"після нас - хоч потоп"..
може хоч рубльом до них дійде, що асфальт псувати своїми траками не можна
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mv21vm
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:08
Почему не ведётся статистика сколько фактически перечислено в бюджет.Начислено-это почти ни о чём.
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sena_2008atp
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