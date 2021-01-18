У Головному управлінні ДПС Львівської області пояснили, чи необхідно фізособі-підприємцю сплачувати ЄСВ, якщо він одночасно є найманим працівником на підприємстві.
Дивися повний текст З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від сплати ЄСВ.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10
З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від...
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Дивися повний текст З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від сплати ЄСВ.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10
Здравствуйте!Когда отменят ЕСВ для ФОП пенсионеров ,по выслуге лет ?За себя ,первая группа?У меня есть пенсия, почему я плачут ЕСВ, получаю пенсию и сразу ее возвращаю,имейте совесть и здравый рассудок,господа Незнайки!!!
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:14
за работника ФОПа ЕСВ платит его работодатель, а за пенсионера ФОПа никто не платит ЕСВ, следовательно он должен платить его сам. То, что потом их получаете обратно, никак не влияет на необходимость его платить.
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