RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 2021 року ФОП-найманий
працівник звільняється від...

З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10

З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від...

Пропонуємо до обговорення:
У Головному управлінні ДПС Львівської області пояснили, чи необхідно фізособі-підприємцю сплачувати ЄСВ, якщо він одночасно є найманим працівником на підприємстві.

Дивися повний текст З 2021 року ФОП-найманий працівник звільняється від сплати ЄСВ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:10

Здравствуйте!Когда отменят ЕСВ для ФОП пенсионеров ,по выслуге лет ?За себя ,первая группа?У меня есть пенсия, почему я плачут ЕСВ, получаю пенсию и сразу ее возвращаю,имейте совесть и здравый рассудок,господа Незнайки!!!
galina_apolonova3620
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:14

  galina_apolonova3620 написав:Здравствуйте!Когда отменят ЕСВ для ФОП пенсионеров ,по выслуге лет ?За себя ,первая группа?У меня есть пенсия, почему я плачут ЕСВ, получаю пенсию и сразу ее возвращаю,имейте совесть и здравый рассудок,господа Незнайки!!!


за работника ФОПа ЕСВ платит его работодатель, а за пенсионера ФОПа никто не платит ЕСВ, следовательно он должен платить его сам. То, что потом их получаете обратно, никак не влияет на необходимость его платить.
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 431
З нами з: 22.01.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ВООЗ заявили, що перемогти пандемію коронавірусу 2021...
R2 » Пон 18 січ, 2021 17:53
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 18:01
freeze
На фінансування партій у 2021 році передбачено 697... 1, 2
R2 » Пон 18 січ, 2021 10:15
10 382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 17:11
Галина441
Португалія до кінця року закриє всі вугільні електростанції
R2 » Пон 18 січ, 2021 16:40
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 16:41
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.