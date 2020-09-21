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Скільки коштувало житло у новобудовах Києва у III...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Статистичне дослідження проведено для різних сегментів первинного житла.
Дивися повний текст Скільки коштувало житло у новобудовах Києва у III кварталі (інфографіка)
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:41
Легенда не графике "кривая". Поправьте.
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