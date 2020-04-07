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Чи досягли б ви успіху, якби
відкрили магазин розливного...

Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:53

Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного...

Пропонуємо до обговорення:
Пити пиво вміє кожен, справжніми поціновувачами напою можуть бути вже не всі. Ще менше людей здатні заробляти на продажу пива.

Дивися повний текст Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного пива? 🍺 (тест).
R2
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