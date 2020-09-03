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З жовтня не прийматимуть "старі"
банкноти та монети 25...

З жовтня не прийматимуть "старі" банкноти та монети 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

З жовтня не прийматимуть "старі" банкноти та монети 25...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня в Україні діятимуть лише 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот.

Дивися повний текст З жовтня не прийматимуть \"старі\" банкноти та монети 25 копійок.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

Маразматики во всём.В Америке принимают купюры с 1923 года,а у нас устарели с 2003 года?
Scotch
 
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