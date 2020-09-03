З 1 жовтня в Україні діятимуть лише 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот.
Дивися повний текст З жовтня не прийматимуть \"старі\" банкноти та монети 25 копійок.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
З жовтня не прийматимуть "старі" банкноти та монети 25...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З жовтня не прийматимуть \"старі\" банкноти та монети 25 копійок.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
Маразматики во всём.В Америке принимают купюры с 1923 года,а у нас устарели с 2003 года?
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