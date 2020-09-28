RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім'ї жертв катастрофи Ан-26
отримають по 1,5 млн гривень

Сім'ї жертв катастрофи Ан-26 отримають по 1,5 млн гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

Сім'ї жертв катастрофи Ан-26 отримають по 1,5 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Харківській області будуть терміновими. Кожна сім'я повинна одноразово отримати 1,576 млн гривень протягом трьох тижнів, коли буде проводитися ДНК-експертизу тіл загиблих.

Дивися повний текст Сім'ї жертв катастрофи Ан-26 отримають по 1,5 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33

Новая акция от государства? Поменяй сына на БМВ?
wmlodyanoy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податківці отримають дані про банківські рахунки... 1, 2, 3
R2 » Пон 28 вер, 2020 17:27
22 1494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 16:58
sersilver
Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за...
R2 » Вів 29 вер, 2020 13:25
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 13:25
R2
У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...
R2 » Сер 16 вер, 2020 12:52
2 223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 23:49
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.