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Сім'ї жертв катастрофи Ан-26 отримають по 1,5 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Харківській області будуть терміновими. Кожна сім'я повинна одноразово отримати 1,576 млн гривень протягом трьох тижнів, коли буде проводитися ДНК-експертизу тіл загиблих.
Дивися повний текст Сім'ї жертв катастрофи Ан-26 отримають по 1,5 млн гривень
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Додано: Вів 29 вер, 2020 18:33
Новая акция от государства? Поменяй сына на БМВ?
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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