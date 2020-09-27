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SkyUp запускає новий
сервіс "баланс пасажира"

SkyUp запускає новий сервіс "баланс пасажира"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:35

SkyUp запускає новий сервіс "баланс пасажира"

Пропонуємо до обговорення:
SkyUp Airlines запустила новий сервіс "баланс пасажира".

Дивися повний текст SkyUp запускає новий сервіс \"баланс пасажира\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:35

особенно успокаивает фраза в конце: "Убытки лоукостера SkyUp с начала года до конца августа составили $30 млн, компании грозит банкротство."... :)))
Тракторист
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