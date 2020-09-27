Проєкт пропонує зміну до статті 46 Житлового кодексу Української РСР.
Дивися повний текст В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза чергою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:55
В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розширять список тих, хто чекає на житло поза чергою.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:55
Какого черта за мой счет кому-то должны давать жилье на шару? Пора это отменять.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|