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Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:08
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ глава держави підписав 29 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Президента.
Дивися повний текст Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод для приватизації
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