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Зеленський передав Житомирський
лікеро-горілчаний завод...

Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:08

Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний указ глава держави підписав 29 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Президента.

Дивися повний текст Зеленський передав Житомирський лікеро-горілчаний завод для приватизації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:08

Сами купят зеленые
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:24

  ivavictory2107 написав:Сами купят зеленые

ну да.
сами нагонят спирта.
сами выпьют.
потом будут пускать зеленого змия.
Tabak
 
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