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Стягнення Суркісами 10 млрд
грн з ПриватБанку: Кабмін...

Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57

Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4064-1, в якому пропонується доповнити закон «Про виконавче провадження» новою статтею 62-1, яка визначатиме особливості виконання рішення суду про забезпечення позову.

Дивися повний текст Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін вніс законопроект у ВР.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57

Решение суда будет не выполнятся на основание законодательства на основание которого было принято решение)) тут зажигает вечерный квартал
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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