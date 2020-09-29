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Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4064-1, в якому пропонується доповнити закон «Про виконавче провадження» новою статтею 62-1, яка визначатиме особливості виконання рішення суду про забезпечення позову.
Дивися повний текст Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін вніс законопроект у ВР
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R2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57
Решение суда будет не выполнятся на основание законодательства на основание которого было принято решение)) тут зажигает вечерный квартал
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l4567
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Додано: Сер 30 вер, 2020 06:38
А где же они так пахали, что такие деньги за 30 лет намолотили.
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user86allo2603
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Додано: Сер 30 вер, 2020 07:53
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:19
Shram написав:
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
к этому надо быть готовыми.мы ж проглотили изменения в законе под плакулола луценко.
и запад смолчал.потому что выгодно было.что прошло один раз,то можно и повторить.
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Tabak
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:18
так можно и до отмены крепостного права доотменяються
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sal
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:26
Shram написав:
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
Самое плохое даже не то, что внесён такой законопроект. В конце концов, мало ли сомнительных законопроектов появляется. Самое плохое, что значительная часть общества искренне считает такие вещи чем-то нормальным - что если по закону что-то нельзя, но очень хочется, то закон можно переписать задним числом или просто нарушить. А оправдание - как у пролетария 100-летней давности: "эти враги народа совсем обнаглели"
Совок как он есть
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PasserBy
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R2
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