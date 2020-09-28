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Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №4064-1, в якому пропонується доповнити закон «Про виконавче провадження» новою статтею 62-1, яка визначатиме особливості виконання рішення суду про забезпечення позову.
Дивися повний текст Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін вніс законопроект у ВР
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R2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:57
Решение суда будет не выполнятся на основание законодательства на основание которого было принято решение)) тут зажигает вечерный квартал
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l4567
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Додано: Сер 30 вер, 2020 06:38
А где же они так пахали, что такие деньги за 30 лет намолотили.
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user86allo2603
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Додано: Сер 30 вер, 2020 07:53
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:19
Shram написав:
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
к этому надо быть готовыми.мы ж проглотили изменения в законе под плакулола луценко.
и запад смолчал.потому что выгодно было.что прошло один раз,то можно и повторить.
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Tabak
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:26
Shram написав:
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
Самое плохое даже не то, что внесён такой законопроект. В конце концов, мало ли сомнительных законопроектов появляется. Самое плохое, что значительная часть общества искренне считает такие вещи чем-то нормальным - что если по закону что-то нельзя, но очень хочется, то закон можно переписать задним числом или просто нарушить. А оправдание - как у пролетария 100-летней давности: "эти враги народа совсем обнаглели"
Совок как он есть
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:36
Shram написав:
Ну да, строим правовое государство...
Отменять решение суда задним числом принятым специально под это законом.
А потом спрашиваем почему страна в ... яме глубокой.
а обеспечивать иск выплатой истцу спорной суммы до решения суда по-сути? это нормально?
судейская мафия готова подписаться под чем угодно, лишь бы продолжать обеспечивать своё безбедное существование в угоду таким вот братишкам.
на самом деле, меня не покидает ощущение, что проект закона это очередной эпизод глобального плана братьев по возврату средств.
зелёным проигрывать открыто некомильфо, нужно перенести решение в иную юрисдикцию, а потом спокойно выполнить за счет бюджета.
мол, это не мы решили, мы сделали всё, что возможно.
чтобы потом европейские суды учли все противоправные препятствия, созданные Украиной "добросовестным собственникам".
кстати, джуниор неоднократно говорил, что дожимать они будут через европейские суды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 01 жов, 2020 07:43
user86allo2603 написав:
А где же они так пахали, что такие деньги за 30 лет намолотили.
Как где? Взяли займ у ПБ и в него же вложили, но под более высокий %.
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Joоke
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