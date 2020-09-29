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Скільки коштує орендувати
квартиру в Києві (інфографіка)

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З червня 2020 року медіанна ціна оренди квартир в Києві почала рости. В останньому місяці літа вона склала 11 дол. США / кв.м.

Дивися повний текст Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка).
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