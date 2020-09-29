З червня 2020 року медіанна ціна оренди квартир в Києві почала рости. В останньому місяці літа вона склала 11 дол. США / кв.м.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28
Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує орендувати квартиру в Києві (інфографіка).
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:28
Найбільшим попитом користуються квартири, які знаходяться на 4 і 8 поверсі! Було таке дослідження! Цікаво чому!
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