RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Діра" в бюджеті до жовтня
зменшиться до 13 млрд грн -...

"Діра" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:03

"Діра" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн -...

Пропонуємо до обговорення:
"До кінця року ми закриємо діру в дохідній частині бюджету повністю", - сказав він.

Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн - Марченко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90496
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:03

А если курс до 35 догнать?)) То придется больше, чем 5 копеек в день двигать ...
mvi
 
Повідомлень: 163
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PasserBy, ridhome2, vitaliy_berdinskikh і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стягнення Суркісами 10 млрд грн з ПриватБанку: Кабмін...
R2 » Вів 29 вер, 2020 22:57
6 219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 10:26
PasserBy
Держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн
R2 » Вів 29 вер, 2020 16:04
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 21:13
LutsMan
З жовтня не прийматимуть "старі" банкноти та монети 25...
R2 » Вів 29 вер, 2020 18:33
1 446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 18:33
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.