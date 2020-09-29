"До кінця року ми закриємо діру в дохідній частині бюджету повністю", - сказав він.
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн - Марченко.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:03
"Діра" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті до жовтня зменшиться до 13 млрд грн - Марченко.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:03
А если курс до 35 догнать?)) То придется больше, чем 5 копеек в день двигать ...
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