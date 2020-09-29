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Скільки нині коштує житло
в столиці (інфографіка)

Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07

Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на однокімнатні квартири в Києві стартують від $35 000.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07

І який сенс у ціні за квартиру? Квартири ж різні бувають. Хіба не показовішою була б ціна за квадратний метр?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:24

  0mage0 написав:І який сенс у ціні за квартиру? Квартири ж різні бувають. Хіба не показовішою була б ціна за квадратний метр?

потому как 10 метров, например, купить получится далеко не всегда...
_hunter
 
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