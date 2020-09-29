Ціни на однокімнатні квартири в Києві стартують від $35 000.
Дивися повний текст Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка).
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07
Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка).
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07
І який сенс у ціні за квартиру? Квартири ж різні бувають. Хіба не показовішою була б ціна за квадратний метр?
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:24
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