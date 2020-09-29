Ціни на однокімнатні квартири в Києві стартують від $35 000.
Дивися повний текст Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07
Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки нині коштує житло в столиці (інфографіка).
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:07
І який сенс у ціні за квартиру? Квартири ж різні бувають. Хіба не показовішою була б ціна за квадратний метр?
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:24
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:43
Мечтатели! Я так тоже могу, выставить на продажу свою пустующую хрущевку за 50000$ и выстроить статистику по Харькову, типа как дорого хрущевки стали стоить. Ну кто же это купит за такие деньги? А.... не важно- статистика же уже напечатана!!! : )
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:25
Forum, да дорого стоят. В Киеве много зарплат от 25 тыс и с такими доходами глупо продавать квартиры за дешего
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|