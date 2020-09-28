Податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова амністія в Україні.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:13
Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова амністія в Україні.
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:14
Зеля со своих оффшоров точно ничего не заплатит, как и слуги с зарплатами в конверте и беня, который разграбил вклады.
Решили ободрать весь народ. 3 тыщи баксов только иметь можешь (половина месячной зарплаты в США), больше - уже богач и делись с бандюками, которые устроили тотальную коррупцию на таможне, в медицине, везде и выводят миллиарды в оффшоры.
Особено в карантин, когда эта недвига одни убытки принесла, всех обложить данью. А с бабками, вообще, подари 9% от того, что накопил, еще и расскажи, где деньги лежат (это анекдот?). А дальше что конфисковать будут? Задание путина спровоцировать революцию? Люди, которым уже будет нечего терять после этого террора, пойдут на многое и будут защищать свое имущество любыми путями.
Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.
А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:14
На Прямом был опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:15
И озаботились бы сперва, куда идут те налоги, когда медицины нет - издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а на пенсию рассчитывать зась. Не на зелины оффшоры, маму коболева и гетьманцова, на которую он все переписал? Не на те ванты, оплаченные с бюджета, что эти ворюги возят туда-сюда, пока Троеща ждет метро?
Если держава не может платить по рахункам, то коболев не переводит маме в Америку сотни миллионов, президент не прячет деньги в Омане, премьер не работает на олигарха и не гробит в его угоду атомные станции, гетьманцов не переписывает все имущество на маму и т.д.
И до такого даже павлов не додумался. Купил Жигули - заплати еще 9% от его стоимости?
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