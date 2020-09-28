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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:13

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Пропонуємо до обговорення:
Податкову амністію в Україні планують проводити протягом 9 місяців.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова амністія в Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:14

На Прямом был опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие.
Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?
Вот слова гетьманцова в августе прошлого года.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."
Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:15

И озаботились бы сперва, куда идут те налоги, когда медицины нет - издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а на пенсию рассчитывать зась. Не на зелины оффшоры, маму коболева и гетьманцова, на которую он все переписал? Не на те ванты, оплаченные с бюджета, что эти ворюги возят туда-сюда, пока Троеща ждет метро?
Если держава не может платить по рахункам, то коболев не переводит маме в Америку сотни миллионов, президент не прячет деньги в Омане, премьер не работает на олигарха и не гробит в его угоду атомные станции, гетьманцов не переписывает все имущество на маму и т.д.
И до такого даже павлов не додумался. Купил Жигули - заплати еще 9% от его стоимости?
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57

А разве наши депутаты, бизнесмены, чиновники обязаны декларировать то, что у них есть за границей (виллы, замки, яхты, счета в банках, наличность)?
А уж тем более платить "некий %" за якобы амнистию???

У них ведь всё это куплено за границей официально, т.е. полностью по закону...
Или купленную недвижимость в Лондоне в самой стране регистрировать не надо?
Там же для всех крупных покупок надо показывать происхождение денег, и уплату всех налогов. Иначе, крупных покупок просто "не видать, как своих ушей"...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:16

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

5% – загальна ставка, 9% – підвищена ставка на активи, які перебувають за кордоном, 18% на готівку”

Як то кажуть вумні людє чекаємо на сигнали зверху:

- якщо Ахметов сплатить 9% від 200 млн вілли у Франції.
- коли президент викладе квитанцію про сплату 9% від всієї нерухомості закордоном,
- коли ....(підставте ім"я) сплатить 9% від своєї вілли, квартири, .... (підставте актив).

тоді і ми подумаємо чи робити, чи забити і просто іммігрувати :)

зі. Ну ви понялі, амністія заздалегідь приречена на "успіх" ...
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:23

  Victor8 написав:А разве наши депутаты, бизнесмены, чиновники обязаны декларировать то, что у них есть за границей (виллы, замки, яхты, счета в банках, наличность)?
А уж тем более платить "некий %" за якобы амнистию???

У них ведь всё это куплено за границей официально, т.е. полностью по закону...
Или купленную недвижимость в Лондоне в самой стране регистрировать не надо?
Там же для всех крупных покупок надо показывать происхождение денег, и уплату всех налогов. Иначе, крупных покупок просто "не видать, как своих ушей"...

Не декларируют, поскольку не смогут доказать происхождение всего этого добра.
А за границей видят только верхушку айсберга из десятков-сотен офшоров, через которые отмываются взятки, откаты и прочие профиты с различных схем обворовывания страны. Они ж не в чемоданах везут бабло за границу. Да и активы могут приобретаться от имени офшоров и на балансы офшоров.
Ragnar
 
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