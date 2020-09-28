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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:22
До такого даже павлов не додумался. За что вам иродам со всего дань платить? Побывайте в БСП, чтоб на вас погавкали-порявкали и побегали от вас, когда нужна помощь и поиздевались за ваши же деньги, сделали операцию тяп-ляп, при этом содрали за все от взятки врачу и бинта до пластины, которая оказывается вдвое дороже чем в Польше, чтоб отправить эти бабки наверх горе-керманычам вроде крадуцкого, шморгаля и зели.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10
А знаете,какой самый главный смысл этого закона?Пополнить бюджет,и потом украсть эти деньги,как они и разворовали коронавирусный фонд ,не скрывая,и потом думать,как отобрать основную сумму у народа.Гетьманцев и Зеленский задекларируют все свои доходы?Очень сомневаюсь...Гнильё...Это додуматься-заморозить деньги в банке на год,и наверняка в гривне!
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:26
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Дімаю, що парні схоплять скоріш твітер, чим їм хтось хоч копійку зедекларує ....
зі. А я взагалі не зрозумів, цей **а вже другий ? рік баду ганяє за наши грощі?
Може він піде у відставку і поверне просране?
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16
Это из оперы докупи себе пенсионный стаж за 25000 один год, просто интересно много купили. А 18% на наличные это вообще по укурке придумали похоже.
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