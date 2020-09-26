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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:22

До такого даже павлов не додумался. За что вам иродам со всего дань платить? Побывайте в БСП, чтоб на вас погавкали-порявкали и побегали от вас, когда нужна помощь и поиздевались за ваши же деньги, сделали операцию тяп-ляп, при этом содрали за все от взятки врачу и бинта до пластины, которая оказывается вдвое дороже чем в Польше, чтоб отправить эти бабки наверх горе-керманычам вроде крадуцкого, шморгаля и зели.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10

А знаете,какой самый главный смысл этого закона?Пополнить бюджет,и потом украсть эти деньги,как они и разворовали коронавирусный фонд ,не скрывая,и потом думать,как отобрать основную сумму у народа.Гетьманцев и Зеленский задекларируют все свои доходы?Очень сомневаюсь...Гнильё...Это додуматься-заморозить деньги в банке на год,и наверняка в гривне!
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:26

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Дімаю, що парні схоплять скоріш твітер, чим їм хтось хоч копійку зедекларує .... :lol:

зі. А я взагалі не зрозумів, цей **а вже другий ? рік баду ганяє за наши грощі?
Може він піде у відставку і поверне просране?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16

Это из оперы докупи себе пенсионный стаж за 25000 один год, просто интересно много купили. А 18% на наличные это вообще по укурке придумали похоже.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:21

На износ слуги пашут, как сосна корабельная))
И покоже, у них в айкосах не только конопля.
1%! ОДИН процент!!! Это максимум.
Д.Б.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:40

А вообще знаете что, сосите Уй, я передумал. Ноль процентов.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:58

:arrow:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 жов, 2020 03:05, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 02:16

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  Dear_Sir написав:Интересно девки пляшут. Если я значит, работал за рубежом много лет (попрошу заметить - работал, а не крал и вывозил с Украины), заработал, скажем на пенсию и что теперь должен отдать 9% в бюджет Украины? Зеленского вам на воротник, а не 9%.

Не должен. Налог на доход платится только для тех сумм доходов для которых он должен был быть уплачен, но ещё не уплачен.

Если зарплата заработана за рубежом с большой вероятностью она не облагается налогом в Украине согласно договоров об избежании двойного налогооблажения, а так же в силу того что заработавший эти деньги в тот момент не было налоговым резидентом Украины.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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