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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:22
До такого даже павлов не додумался. За что вам иродам со всего дань платить? Побывайте в БСП, чтоб на вас погавкали-порявкали и побегали от вас, когда нужна помощь и поиздевались за ваши же деньги, сделали операцию тяп-ляп, при этом содрали за все от взятки врачу и бинта до пластины, которая оказывается вдвое дороже чем в Польше, чтоб отправить эти бабки наверх горе-керманычам вроде крадуцкого, шморгаля и зели.
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:10
А знаете,какой самый главный смысл этого закона?Пополнить бюджет,и потом украсть эти деньги,как они и разворовали коронавирусный фонд ,не скрывая,и потом думать,как отобрать основную сумму у народа.Гетьманцев и Зеленский задекларируют все свои доходы?Очень сомневаюсь...Гнильё...Это додуматься-заморозить деньги в банке на год,и наверняка в гривне!
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:26
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Дімаю, що парні схоплять скоріш твітер, чим їм хтось хоч копійку зедекларує ....
зі. А я взагалі не зрозумів, цей **а вже другий ? рік баду ганяє за наши грощі?
Може він піде у відставку і поверне просране?
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:16
Это из оперы докупи себе пенсионный стаж за 25000 один год, просто интересно много купили. А 18% на наличные это вообще по укурке придумали похоже.
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:21
На износ слуги пашут, как сосна корабельная))
И покоже, у них в айкосах не только конопля.
1%! ОДИН процент!!! Это максимум.
Д.Б.
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:58
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 01 жов, 2020 03:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 жов, 2020 02:16
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Не должен. Налог на доход платится только для тех сумм доходов для которых он должен был быть уплачен, но ещё не уплачен.
Если зарплата заработана за рубежом с большой вероятностью она не облагается налогом в Украине согласно договоров об избежании двойного налогооблажения, а так же в силу того что заработавший эти деньги в тот момент не было налоговым резидентом Украины.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 01 жов, 2020 03:33
Ах ты ж ё-мое забыл подать декларацию за последние 20 лет.
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