Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Чет 01 жов, 2020 07:40

при чем тут декларации?



ещё раз: по закону о НА налог платится не ещё раз со всех денег, а один раз с тех, с которых по мнению налогоплательщика уплачен не был



если налогоплательщик считает что таких сумм нет - он не платит ничего.



при этом подаётся новая декларация, и не просто налоговая, а налоговая + о собственности. Но это тоже не обязательно, а на усмотрение налогоплательщика, тем более если собственности меньше чем некий лимит то автоматом считается что у налогоплательщика собственности на этот лимит