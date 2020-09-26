Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

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vitaliy_berdinskikh написав:при чем тут декларации?
ещё раз: по закону о НА налог платится не ещё раз со всех денег, а один раз с тех, с которых по мнению налогоплательщика уплачен не был
если налогоплательщик считает что таких сумм нет - он не платит ничего.
при этом подаётся новая декларация, и не просто налоговая, а налоговая + о собственности. Но это тоже не обязательно, а на усмотрение налогоплательщика, тем более если собственности меньше чем некий лимит то автоматом считается что у налогоплательщика собственности на этот лимит
Скажем, собственности гораздо больше чем лимит. Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть. Что делать будем в таком случае? Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.
Dear_Sir написав:Скажем, собственности гораздо больше чем лимит.
Тут нет никаких лимитов, это не финмон.
Dear_Sir написав:Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть.
В процессе чего считает? Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% если кладёт эти деньги в банк. И там же в декларации указывает что у него есть 50 миллионов с которых налоги уплачены и ничего не платит с этой суммы. Что и где считает налоговая?
Dear_Sir написав:Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.
Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?
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