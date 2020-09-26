Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10

Dear_Sir написав: Скажем, собственности гораздо больше чем лимит. Скажем, собственности гораздо больше чем лимит.

Dear_Sir написав: Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть. Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть.

Dear_Sir написав: Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад. Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.

Но это не так работает

Тут нет никаких лимитов, это не финмон.В процессе чего считает? Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% если кладёт эти деньги в банк. И там же в декларации указывает что у него есть 50 миллионов с которых налоги уплачены и ничего не платит с этой суммы. Что и где считает налоговая?Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?В твоём рассказе ситуация выглядит так будто налоговик сидит у себя в офисе, ковыряется в носу, берет случайную декларацию и выписывает штраф на случайную сумму за неуплаченый налог.. Ты этого оне понимаешь потому что всю жизнь работодатель платил налоги за тебяТы считаешь свои налоги и ты сам их платишь. Не налоговая тебе присылает извещение сколько надо заплатить.