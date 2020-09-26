RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03

  vitaliy_berdinskikh написав:при чем тут декларации?

ещё раз: по закону о НА налог платится не ещё раз со всех денег, а один раз с тех, с которых по мнению налогоплательщика уплачен не был

если налогоплательщик считает что таких сумм нет - он не платит ничего.

при этом подаётся новая декларация, и не просто налоговая, а налоговая + о собственности. Но это тоже не обязательно, а на усмотрение налогоплательщика, тем более если собственности меньше чем некий лимит то автоматом считается что у налогоплательщика собственности на этот лимит


Скажем, собственности гораздо больше чем лимит. Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть. Что делать будем в таком случае? Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:10

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  Dear_Sir написав:Скажем, собственности гораздо больше чем лимит.

Тут нет никаких лимитов, это не финмон.
  Dear_Sir написав:Налогоплательщик считает что таких сумм нет, а налоговая Укрины считает что есть.

В процессе чего считает? Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% если кладёт эти деньги в банк. И там же в декларации указывает что у него есть 50 миллионов с которых налоги уплачены и ничего не платит с этой суммы. Что и где считает налоговая?
  Dear_Sir написав:Суммы зарабатывались, инвестировались и реинвестировались в разных странах 10+ лет назад.

Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?


В твоём рассказе ситуация выглядит так будто налоговик сидит у себя в офисе, ковыряется в носу, берет случайную декларацию и выписывает штраф на случайную сумму за неуплаченый налог. Но это не так работает. Ты этого оне понимаешь потому что всю жизнь работодатель платил налоги за тебя :| Ты считаешь свои налоги и ты сам их платишь. Не налоговая тебе присылает извещение сколько надо заплатить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 06.08.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:22

Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть 10 миллионов гривен с которых он не заплатил налоги, платит 5% с суммы и кладёт эти деньги в банк с гарантией возврата 200 тыс.
Вот это действительно у кого-то больная фантазия.

Востаннє редагувалось andrein в Чет 01 жов, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:23

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  andrein написав:Вот это действительно у кого-то больная фантазия.

Где сказано что 10 миллионов должны лежать в одном банке?

Ну и ситуация у нас сейчас далека от той когда на рынке присутствует куча псевдобанков. А уж человек у которого есть 10 миллионов полученных не в наследство - наверняка знает какому банку можно доверить деньги свыше планки госгарантий.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 06.08.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:29

vitaliy_berdinskikh

я поверну так:

Налогоплательщик заполняет декларацию и говорит что у него есть $1 млн в акциях различный компаний вокруг света, mutual funds, недвижимости в далёкой стране и CD в банках США. Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.

Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43

  Dear_Sir написав:Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.[/i]

Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.


Возьмите кредит в долларах или евро, в размере стоимости вашего имущества на Западе. Заводите валюту в Украину, обмениваете на гривну - с этой гривны 5% уплачиваете налог, остальные кладете в госбанки на год без возможности досрочного снятия. Вот и всё. Все просто.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2577
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:01

  Амвросий написав:
  Dear_Sir написав:Все налоги были уплачены, но не в Украине. По идее, большая часть из всего этого попадает под договор об исключении двойного налогообложения, но никогда не декларировалась в Украине. Налогоплательщик не хочет ничего из этого продавать и тем более класть в гривнах в украинский банк. Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления.[/i]

Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить? Интересуюсь мнением. Спасибо.


Возьмите кредит в долларах или евро, в размере стоимости вашего имущества на Западе. Заводите валюту в Украину, обмениваете на гривну - с этой гривны 5% уплачиваете налог, остальные кладете в госбанки на год без возможности досрочного снятия. Вот и всё. Все просто.


:mrgreen: Да, много наамнистируете капитала с таким простым подходом.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:24

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  vitaliy_berdinskikh написав:Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?

Почему вы думаете,что налоговая будет проводить проверку?Они же применяют презумпцию виновности,если все должны заплатить налоги в любом случае?Они могут принять закон,что нужно доказать документально происхождение средств за многие годы,по моему,Яценюк так и хотел,и всё,и попробуй доказать.А им и не нужно,чтобы вы доказали.Но это будет позже...
Scotch
 
Повідомлень: 700
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:37

  Scotch написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Для того чтобы налоговая могла предъявить что-либо она должна провести проверку и доказать что с этих денег не были заплачены налоги и эти деньги не подпадают под законы о двойном налогооблажении. Она сможет это сделать?

Почему вы думаете,что налоговая будет проводить проверку?Они же применяют презумпцию виновности,если все должны заплатить налоги в любом случае?Они могут принять закон,что нужно доказать документально происхождение средств за многие годы,по моему,Яценюк так и хотел,и всё,и попробуй доказать.А им и не нужно,чтобы вы доказали.Но это будет позже...


Так и есть. В финансовых вопросах и налогообложении применяется принцип презумпции виновности в отличие от уголовных дел где презумпция НЕвиновности. Я сижу и вижу как налоговик в Украине будет проводить проверку на двух континентах в сложнейшей череде транзакций, 99.99% которых ему не видна. Впендюрит налоговое обязательство на всё сумму и вперед - собирай бумаги для суда с апостилями что не верблюд. А там тебя встретит тупая пучеглазая тётушка-судья, и ты ей будешь показывать IRS форму 1040 schedule D c уплатой налогов с дивидендов полученных через брокера, а она на тебя будет как рыба смотреть. Я хоть и много лет не живу в Украине, но не настолько наивен и глуп чтобы прийти к этому инспектору на поклон со всем имуществом.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 20.05.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Dear_Sir і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими... 1, 2
R2 » Вів 29 вер, 2020 15:09
13 1116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 16:26
sal
Гетманцев: у системі податкового законодавства треба...
R2 » Пон 28 вер, 2020 22:18
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 22:18
anton_gms
Не в гривні й не в доларі — банкір розповів, у чому... 1, 2, 3
R2 » Суб 26 вер, 2020 10:55
21 2804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 17:07
nibelungiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20688)
01.10.2020 18:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.