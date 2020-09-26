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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:11
Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:26
change_pm
Я думаю развитие BEPS приведёт к большей транспарентности транзакций, но тут выйдут вопросы гражданства на первый план. Скажем, у меня несколько гражданств. Американская налоговая не будет пересылать мои транзакции в Украину как американского гражданина. Она может переслать их как украинского гражданина, но я как украинский гражданин не веду никакую активность в США. И в Украине я безработный украинский бомж, а как как гражданин США не веду никакой активности. Вот и всё - ищи ветра в поле.
брокери вимагають ідентифікаційний код. Для чого?
Требуют код страны налогообложения. Например, американский брокер запрашивает SSN, но не ИНН.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:29
Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:45
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
У Вас же написан ответ: "Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления." Только не преступления (термин из уголовного законодательства), а "уплатил все полагающиеся налоги". Уплатил налоги - подал декларацию и спит спокойно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:46
Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
Потому что только на основании проверки налоговая может доначислить налоги.
Презумпция виновности применяется когда налоговая в ходе проверки нашла что-то что отнесла к неуплате налогов.
Мы сейчас не упражняемся в придумывании нездоровых историй про то что могут принять слуги народа. Мы обсуждаем законопроект о налоговой амнистии опираясь на общие принципы которые были задекларированы автором законопроекта в интервью. У Гетьманцева в его проекте нет этого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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