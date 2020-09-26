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Гетманцев розповів, як
відбуватиметься податкова...

Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:11

Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:26

change_pm
Я думаю развитие BEPS приведёт к большей транспарентности транзакций, но тут выйдут вопросы гражданства на первый план. Скажем, у меня несколько гражданств. Американская налоговая не будет пересылать мои транзакции в Украину как американского гражданина. Она может переслать их как украинского гражданина, но я как украинский гражданин не веду никакую активность в США. И в Украине я безработный украинский бомж, а как как гражданин США не веду никакой активности. Вот и всё - ищи ветра в поле.

брокери вимагають ідентифікаційний код. Для чого?
Требуют код страны налогообложения. Например, американский брокер запрашивает SSN, но не ИНН.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:29

  hxbbgaf написав:Срок давности по НДФЛ 3 года. И если применять презумпцию виновности, то наказать можно всех. Да и законы задним числом не меняются. Наперед - пожалуйста, но доказывать что-то, что было 20 лет назад - это бред.

Капитал не делается за 3 года. Раз мы амнистируем капитал мы работаем с суммами делятилетних давностей, с компаниями которых уже может даже не существовать. Никто и не говорил что будет просто.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:45

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  Dear_Sir написав:Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить?


У Вас же написан ответ: "Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления." Только не преступления (термин из уголовного законодательства), а "уплатил все полагающиеся налоги". Уплатил налоги - подал декларацию и спит спокойно.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:46

Re: Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

  Scotch написав:Почему вы думаете,что налоговая будет проводить проверку?

Потому что только на основании проверки налоговая может доначислить налоги.

  Scotch написав:Они же применяют презумпцию виновности,если все должны заплатить налоги в любом случае?

Презумпция виновности применяется когда налоговая в ходе проверки нашла что-то что отнесла к неуплате налогов.

  Scotch написав:ни могут принять закон,что нужно доказать документально происхождение средств за многие годы

Мы сейчас не упражняемся в придумывании нездоровых историй про то что могут принять слуги народа. Мы обсуждаем законопроект о налоговой амнистии опираясь на общие принципы которые были задекларированы автором законопроекта в интервью. У Гетьманцева в его проекте нет этого.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:Как в этом случае вся налоговая "амнистия" должна происходить?


У Вас же написан ответ: "Также налогоплательщик не хочет платить ни 5%, ни 9% ни тем более 19% так как не считает что совершил никакого финансового преступления." Только не преступления (термин из уголовного законодательства), а "уплатил все полагающиеся налоги". Уплатил налоги - подал декларацию и спит спокойно.

Так в том-то и дело что подал и уплатил, но только не в налоговую службу Украины и спит очень спокойно. А теперь НСУ хочет этого налогоплательщика амнистировать и слово какое подобрали. Амнистируют преступников, правильно? А я не согласен с такой постановкой вопроса.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:08

  Dear_Sir написав:Так в том-то и дело что подал и уплатил, но только не в налоговую службу Украины и спит очень спокойно. А теперь НСУ хочет этого налогоплательщика амнистировать и слово какое подобрали. Амнистируют преступников, правильно? А я не согласен с такой постановкой вопроса.


так 3 года уже прошло, те налоги что вы раньше заплатили уже обнулились, пора по новой платить. Тем более что вы их не в нашу налоговую уплатили. Надо было платить в нашу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:09

  Dear_Sir написав: А я не согласен с такой постановкой вопроса.

на здоровье


пусть этот лингвистический спор будет самой большой проблемой с налогами в твоей жизни
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:11

vitaliy_berdinskikh

Мы сейчас не упражняемся в придумывании нездоровых историй про то что могут принять слуги народа.


Как раз это реальные истории, они запутанные, в них вовлечены многолетные транзакции в разных странах, с разным налоговым законодательством, финансовые инструменты и понятия которые даже не применяются в Украине. Даже в самых простых случаях.

Этот законопроект сферический конь в вакууме, у бабок машины стиральные амнистировать. И проверка налоговой второй конь в вакууме. Мы же знаем как это будет происходить. Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против. Как по мне - 1 голос за, 9 голосов против. Амнистия отклонена.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:14

  Dear_Sir написав:

Как раз это реальные истории,


нет, про реальные истории не пишут могут принять закон.
Mind the gap.
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