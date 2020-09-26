Гетманцев розповів, як відбуватиметься податкова...

Додано: Чет 01 жов, 2020 21:11

vitaliy_berdinskikh



Мы сейчас не упражняемся в придумывании нездоровых историй про то что могут принять слуги народа.





Как раз это реальные истории, они запутанные, в них вовлечены многолетные транзакции в разных странах, с разным налоговым законодательством, финансовые инструменты и понятия которые даже не применяются в Украине. Даже в самых простых случаях.



Этот законопроект сферический конь в вакууме, у бабок машины стиральные амнистировать. И проверка налоговой второй конь в вакууме. Мы же знаем как это будет происходить. Люди, которым есть что "амнистировать" далеко не тупые идиоты и внимательно взвесят все за и против. Как по мне - 1 голос за, 9 голосов против. Амнистия отклонена.